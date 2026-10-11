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Weingut Michaela Riedmüller

O firmě

Vinařství Michaela Riedmüller produkuje malé, pečlivě selektované šarže vín z révy staré často více než 35 let, pocházející z oblasti s mimořádným potenciálem. Jejich vína jsou výrazem svobody, původu a osobitého projevu terroiru.

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Hlavní sídlo

Weingut Michaela Riedmüller
Klosterplatz 4
2410 Hainburg
Rakousko
wein@michaelariedmueller.at
https://michaelariedmueller.at
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O společnosti

Profil firmy

Obzvlášť významnou roli hraje Braunsberg na hranici se Slovenskem – výrazný kopec s podložím z rul a žuly, geologicky navazující na Malé Karpaty, který patří k posledním málo objeveným vinařským lokalitám Rakouska. Právě zde vzniká elegantní, chladně laděná Frankovka s jemnou strukturou. Jen deset kilometrů odtud se nachází Spitzerberg, jehož suché, vápencové terroir dává vzniknout pevně strukturované, minerální Frankovce s živou kyselinkou. Řada „Down to Earth“ pak představuje autentická, nefiltrovaná vína macerovaná na slupkách a zrající v dubových sudech.

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Charakteristické Frankovky z Braunsbergu a Spitzerbergu

Elegantní naturální vína z Carnunta, v nichž se odráží původ a struktura

Vinařství hledá partnery z gastronomie, naturálních vináren, vinařského obchodu a importu, kteří sdílejí zájem o terroirově laděná vína z oblasti Carnuntum. Frankovky z Braunsbergu a Spitzerbergu vynikají elegancí, mineralitou a jasným původem. Řada „Down to Earth“ navíc odráží autentický přístup a macerovaná vína zrající v dubových sudech – v souladu s filozofií Michaely Riedmüller, která klade důraz na ruční sklizeň a poctivé vinařství (100 % sběr hroznů ručně).