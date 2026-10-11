Weingut Michaela Riedmüller
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Hlavní sídlo
2410 Hainburg
Rakousko
Profil firmy
Obzvlášť významnou roli hraje Braunsberg na hranici se Slovenskem – výrazný kopec s podložím z rul a žuly, geologicky navazující na Malé Karpaty, který patří k posledním málo objeveným vinařským lokalitám Rakouska. Právě zde vzniká elegantní, chladně laděná Frankovka s jemnou strukturou. Jen deset kilometrů odtud se nachází Spitzerberg, jehož suché, vápencové terroir dává vzniknout pevně strukturované, minerální Frankovce s živou kyselinkou. Řada „Down to Earth“ pak představuje autentická, nefiltrovaná vína macerovaná na slupkách a zrající v dubových sudech.
Obchodní příležitosti
Charakteristické Frankovky z Braunsbergu a Spitzerbergu
Elegantní naturální vína z Carnunta, v nichž se odráží původ a struktura
Vinařství hledá partnery z gastronomie, naturálních vináren, vinařského obchodu a importu, kteří sdílejí zájem o terroirově laděná vína z oblasti Carnuntum. Frankovky z Braunsbergu a Spitzerbergu vynikají elegancí, mineralitou a jasným původem. Řada „Down to Earth“ navíc odráží autentický přístup a macerovaná vína zrající v dubových sudech – v souladu s filozofií Michaely Riedmüller, která klade důraz na ruční sklizeň a poctivé vinařství (100 % sběr hroznů ručně).