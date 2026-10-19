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Weingut Preisinger-Reinberger

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Das Familienweingut Preisinger-Reinberger liegt in der Region Wagram und ist fokussiert auf typische Rebsorten wie Roter & Frühroter Veltliner und Klassiker wie Grüner Veltliner.

Die Lössböden bringen fruchtige & würzige Weine hervor. Arbeiten im Weingarten werden zu einem großen Teil von Hand durchgeführt. Auf ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weingut Preisinger-Reinberger
Brunnengasse 1
3465 Unterstockstall
Österreich
+436645311108
info@weingut-pr.at
http://www.weingut-pr.at/
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