Weingut Preisinger-Reinberger
Kurze Info über uns
Das Familienweingut Preisinger-Reinberger liegt in der Region Wagram und ist fokussiert auf typische Rebsorten wie Roter & Frühroter Veltliner und Klassiker wie Grüner Veltliner.
Das Familienweingut Preisinger-Reinberger liegt in der Region Wagram und ist fokussiert auf typische Rebsorten wie Roter & Frühroter Veltliner und Klassiker wie Grüner Veltliner.
Die Lössböden bringen fruchtige & würzige Weine hervor. Arbeiten im Weingarten werden zu einem großen Teil von Hand durchgeführt. Auf ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Preisinger-Reinberger
Brunnengasse 1
3465 Unterstockstall
Österreich
3465 Unterstockstall
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