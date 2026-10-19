Weingut Preisinger-Reinberger
O firmě
Rodinné vinařství Preisinger-Reinberger leží v regionu Wagram a zaměřuje se na typické odrůdy, jakými jsou Veltlínské červené a Veltlínské červené rané, stejně jako na klasické odrůdy, jako Veltlínské zelené.
Rodinné vinařství Preisinger-Reinberger leží v regionu Wagram a zaměřuje se na typické odrůdy, jakými jsou Veltlínské červené a Veltlínské červené rané, stejně jako na klasické odrůdy, jako Veltlínské zelené.
Na sprašových půdách se rodí ovocitá a kořenitá vína. Práce na vinici jsou z velké části prováděny ručně. ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Weingut Preisinger-Reinberger
Brunnengasse 1
3465 Unterstockstall
Rakousko
3465 Unterstockstall
Rakousko