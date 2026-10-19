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Weingut Preisinger-Reinberger

O firmě
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Rodinné vinařství Preisinger-Reinberger leží v regionu Wagram a zaměřuje se na typické odrůdy, jakými jsou Veltlínské červené a Veltlínské červené rané, stejně jako na klasické odrůdy, jako Veltlínské zelené.

Na sprašových půdách se rodí ovocitá a kořenitá vína. Práce na vinici jsou z velké části prováděny ručně. ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Weingut Preisinger-Reinberger
Brunnengasse 1
3465 Unterstockstall
Rakousko
+436645311108
info@weingut-pr.at
http://www.weingut-pr.at/
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