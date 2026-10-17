Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
3400 Klosterneuburg
Österreich
Firmenprofil
Seit seiner Gründung im Jahr 1114 betreibt das Stift Klosterneuburg Weinbau und ist damit das älteste Weingut Österreichs. Mit einer Rebfläche von 108 Hektar zählt es zu den renommiertesten Weingütern des Landes. Jahrhundertelange Erfahrung, behutsame Weingartenpflege im Einklang mit der Natur und Offenheit für neue Ideen lassen Jahr für Jahr Spitzenweine entstehen. Drei Stockwerke tief unter die Erde reichen die jahrhundertealten Kelleranlagen, wo die vielfach prämierten Weine des Weingutes entstehen. Neben hervorragenden Weinen, bietet das Weingut auch Sekte, Edelbrände und hochprämierte naturtrübe, sortenreine Fruchtsäfte an. Als erstes klimaneutrales Weingut Österreichs ist das Weingut Stift Klosterneuburg auch Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Geschäftswunsch
PREMIUM WEINE AUS ÖSTERREICHS ÄLTESTEM WEINGUT
Das Weingut Stift Klosterneuburg sucht zuverlässige Geschäftspartner für eine langfristige Zusammenarbeit, um auf den vorgesehenen Märkten wachsen zu können.
Das Angebot umfasst Orts- und Lagenweine aus typisch österreichischen Rebsorten wie z.B. Grüner Veltliner, Riesling, Weißburgunder, St.Laurent und Zweigelt.