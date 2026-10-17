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Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH

O firmě
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Již od svého založení v roce 1114 provozuje klášter Klosterneuburg vinařství, a patří tak k nejstarším vinařstvím v Rakousku.

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Hlavní sídlo

Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH
Stiftsplatz 1
3400 Klosterneuburg
Rakousko
+432243411522
weingut@stift-klosterneuburg.at
https://www.stift-klosterneuburg.at/weingut-und-obstgut
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O společnosti

Profil firmy

Již od svého založení v roce 1114 provozuje klášter Klosterneuburg vinařství, a patří tak k nejstarším vinařstvím v Rakousku. S vinicemi o rozloze 108 hektarů se řadí k nejrenomovanějším vinařstvím v zemi. Spojením staleté tradice, citlivé péče o vinice v souladu s přírodou a otevřenosti vůči inovacím vznikají rok co rok vína té nejvyšší kvality. V historických sklepních prostorách, které sahají až tři patra pod zem, zrají vína, jež byla opakovaně oceněna na prestižních soutěžích. Vinařství kromě špičkových vín nabízí také sekty, ušlechtilé pálenky a vysoce hodnocené přírodní, nefiltrované mošty. Jako první klimaticky neutrální vinařství v Rakousku je také průkopníkem v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu.

Stift Klosterneuburg
© Jürgen Skarwan
Vinařství
© Jakob Gsöllpointer
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

PRÉMIOVÁ VÍNA Z NEJSTARŠÍHO RAKOUSKÉHO VINAŘSTVÍ

Vinařství Stift Klosterneuburg hledá spolehlivé obchodní partnery pro dlouhodobou spolupráci, s cílem růst na českém trhu.
Nabídka zahrnuje vína místní (tzv. Ortsweine), ale i regionální (Lagenweine) vína typických rakouských odrůd jako např. Veltlínské zelené, Ryzlink, Rulandské bílé, Svatovavřinecké a Zweigelt.

Víno
© Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH