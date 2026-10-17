Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH
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Hlavní sídlo
3400 Klosterneuburg
Rakousko
Profil firmy
Již od svého založení v roce 1114 provozuje klášter Klosterneuburg vinařství, a patří tak k nejstarším vinařstvím v Rakousku. S vinicemi o rozloze 108 hektarů se řadí k nejrenomovanějším vinařstvím v zemi. Spojením staleté tradice, citlivé péče o vinice v souladu s přírodou a otevřenosti vůči inovacím vznikají rok co rok vína té nejvyšší kvality. V historických sklepních prostorách, které sahají až tři patra pod zem, zrají vína, jež byla opakovaně oceněna na prestižních soutěžích. Vinařství kromě špičkových vín nabízí také sekty, ušlechtilé pálenky a vysoce hodnocené přírodní, nefiltrované mošty. Jako první klimaticky neutrální vinařství v Rakousku je také průkopníkem v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu.
Obchodní příležitosti
PRÉMIOVÁ VÍNA Z NEJSTARŠÍHO RAKOUSKÉHO VINAŘSTVÍ
Vinařství Stift Klosterneuburg hledá spolehlivé obchodní partnery pro dlouhodobou spolupráci, s cílem růst na českém trhu.
Nabídka zahrnuje vína místní (tzv. Ortsweine), ale i regionální (Lagenweine) vína typických rakouských odrůd jako např. Veltlínské zelené, Ryzlink, Rulandské bílé, Svatovavřinecké a Zweigelt.