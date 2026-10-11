Weingut Türk GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
3552 Stratzing
Österreich
Firmenprofil
Weingut mit Tradition 300 Jahre Erfahrung bedeutet 300 Jahre Weinwissen, das stetig wächst. Die Familie des Weinguts gibt dieses Wissen seit dem 18. Jahrhundert von Generation zu Generation weiter. Und stellt sich doch die Frage, wie es noch besser gehen könnte. Diese Balance aus traditionellem Winzerhandwerk und der Suche nach neuen Wegen begleitet die Arbeit im Weingarten und im Keller. Als Familienbetrieb wird am besten erkannt, wie mit dieser Haltung gemeinsam erfolgreich zum Ziel gekommen wird.
Geschäftswunsch
Weine mit Charakter
Für die Weine werden nur die besten Trauben des Kremstales verwendet. Sie überzeugen durch ihre Kraft und Charakteristik, die nicht auf vordergründige Effekte oder Lifestyle-Trends setzt. Die zahlreichen internationalen Prämierungen bestätigen dieses Streben nach Qualität eindrucksvoll. Für Kunden bedeutet das hochwertige Weine mit intensivem, gut balanciertem Geschmack.