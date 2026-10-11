Weingut Türk GmbH
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Hlavní sídlo
3552 Stratzing
Rakousko
Profil firmy
Vinařství s 300letou tradicí a odpovídajícími zkušenostmi znamená také 300 let neustále se rozšiřujících znalostí týkajících se vína. Rod vlastníků vinařství předává tyto znalosti z generace na generaci, a to již od 18. století. A přesto si klade otázku, jak by to mohlo jít ještě lépe. Tato rovnováha mezi tradičním vinařským řemeslem a hledáním nových cest je patrná jak při práci na vinici, tak i ve vinném sklepě. Díky tomu, že jsme rodinný podnik, nacházíme ten nejlepší způsob, jak s tímto přístupem společně úspěšně dosáhnout cíle.
Obchodní příležitosti
Vína s charakterem
K výrobě vín se používají jen ty nejlepší hrozny z údolí Kremstal. Vyznačují se svou silou a charakterem, který nesází na povrchní efekt ani na módní trendy. Působivým potvrzením tohoto úsilí o kvalitu jsou četná mezinárodní ocenění. Zákazník se pak může těšit na vysoce kvalitní vína s intenzivní a vyváženou chutí.