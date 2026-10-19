Weingut Wimberger
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
2023 Kleinweikersdorf
Österreich
Firmenprofil
Das Weingut Wimberger ist ein kleines, familiär geführtes Weingut, das einzigartige Weine mit Charakter herstellt.
Die Reben stehen im Vordergrund, denn nicht nur die Trauben stammen von ihnen, sondern auch das einzigartige Aroma und die Vielfalt, die durch sorgfältige Pflege und selektive Lese erhalten werden. So wurde die tägliche Arbeit in den Weinbergen in den letzten Jahren oft mit Auszeichnungen belohnt.
Das Weingut Wimberger produziert seine Weine sehr umweltschonend und wurde mit "Nachhaltig Austria" zertifiziert.
Geschäftswunsch
Einzigartige Sortentypizität aus Niederösterreich
Das Weingut Wimberger möchte die Weingenießer von seiner Weinvielfalt beeindrucken. Weingut Wimberger sucht Kontakt zu professionellen Wein - Sommeliers und Importeuren, die einerseits seine Weine in gehobenen Restaurants kredenzen und andererseits um die Vielfalt den vinophilen Genießer österreichischer Weine anzubieten.