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Weingut Wimberger

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Das Weingut Wimberger ist ein kleines, familiär geführtes Weingut, das einzigartige Weine mit Charakter herstellt.

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Branche

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Firmensitz

Weingut Wimberger
Dorfstraße 15
2023 Kleinweikersdorf
Österreich
+4329532380
rwimberger@aon.at
http://www.wimberger.cc
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Das Weingut Wimberger ist ein kleines, familiär geführtes Weingut, das einzigartige Weine mit Charakter herstellt.

Die Reben stehen im Vordergrund, denn nicht nur die Trauben stammen von ihnen, sondern auch das einzigartige Aroma und die Vielfalt, die durch sorgfältige Pflege und selektive Lese erhalten werden. So wurde die tägliche Arbeit in den Weinbergen in den letzten Jahren oft mit Auszeichnungen belohnt.

Das Weingut Wimberger produziert seine Weine sehr umweltschonend und wurde mit "Nachhaltig Austria" zertifiziert.

Personen
© Weingut Wimberger
Symbolbild
© Weingut Wimberger
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Einzigartige Sortentypizität aus Niederösterreich

Das Weingut Wimberger möchte die Weingenießer von seiner Weinvielfalt beeindrucken. Weingut Wimberger sucht Kontakt zu professionellen Wein - Sommeliers und Importeuren, die einerseits seine Weine in gehobenen Restaurants kredenzen und andererseits um die Vielfalt den vinophilen Genießer österreichischer Weine anzubieten.

Produktbild
© Weingut Wimberger