Das Weingut Wimberger ist ein kleines, familiär geführtes Weingut, das einzigartige Weine mit Charakter herstellt.

Die Reben stehen im Vordergrund, denn nicht nur die Trauben stammen von ihnen, sondern auch das einzigartige Aroma und die Vielfalt, die durch sorgfältige Pflege und selektive Lese erhalten werden. So wurde die tägliche Arbeit in den Weinbergen in den letzten Jahren oft mit Auszeichnungen belohnt.

Das Weingut Wimberger produziert seine Weine sehr umweltschonend und wurde mit "Nachhaltig Austria" zertifiziert.

© Weingut Wimberger