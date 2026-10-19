Weingut Wimberger
O firmě
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Hlavní sídlo
Weingut Wimberger
Dorfstraße 15
2023 Kleinweikersdorf
Rakousko
2023 Kleinweikersdorf
Rakousko
O společnosti
Profil firmy
Vinařství Wimberger je malé rodinné vinařství, které vyrábí jedinečná vína s charakterem.
Réva stojí v popředí, protože z ní pochází nejen hrozny, ale také jedinečné aroma a rozmanitost, které vznikají svědomitou péčí a selektivní sklizní. Každodenní práce na vinicích byla v posledních letech mnohokrát odměněna vyznamenáními.
Vinařství Wimberger vyrábí svá vína šetrně k životnímu prostředí a získalo certifikaci „Nachhaltig Austria“ (trvale udržitelné Rakousko).
Obchodní příležitosti
Obchodní příležitosti
Jedinečné typické odrůdy z Dolních Rakous
Vinařství Wimberger chce nadchnout české milovníky vín rozmanitostí svých vín. Vinařství Wimberger hledá kontakty na profesionální someliéry a dovozce, kteří by jednak nalévali jeho vína ve vybraných restauracích a také je nabízeli milovníkům vína.