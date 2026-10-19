čeština
Seitennavigation
Inhalt

Weingut Wimberger

O firmě
logo

Vinařství Wimberger je malé rodinné vinařství, které vyrábí jedinečná vína s charakterem.

Firma hledá: Partnery

Odvětví

Jak se můžete s firmou spojit

Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Weingut Wimberger
Dorfstraße 15
2023 Kleinweikersdorf
Rakousko
+4329532380
rwimberger@aon.at
http://www.wimberger.cc
vCard
O společnosti

Profil firmy

Vinařství Wimberger je malé rodinné vinařství, které vyrábí jedinečná vína s charakterem.

Réva stojí v popředí, protože z ní pochází nejen hrozny, ale také jedinečné aroma a rozmanitost, které vznikají svědomitou péčí a selektivní sklizní. Každodenní práce na vinicích byla v posledních letech mnohokrát odměněna vyznamenáními.

Vinařství Wimberger vyrábí svá vína šetrně k životnímu prostředí a získalo certifikaci „Nachhaltig Austria“ (trvale udržitelné Rakousko).

Osob
© Weingut Wimberger
symbol
© Weingut Wimberger
Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Jedinečné typické odrůdy z Dolních Rakous

Vinařství Wimberger chce nadchnout české milovníky vín rozmanitostí svých vín. Vinařství Wimberger hledá kontakty na profesionální someliéry a dovozce, kteří by jednak nalévali jeho vína ve vybraných restauracích a také je nabízeli milovníkům vína.

Obrázek produktu
© Weingut Wimberger