Europske norme

Norme u Austriji nose oznaku ÖNORM. Izdaje ih austrijski institut za norme (ON). Austrijski institut za norme – zakonski okvir predstavlja Zakon o normi iz 1971. - organizira i koordinira razvoj normi preko nadležnih i zainteresiranih krugova iz gospodarstva, uprave, nauke i zaštite potrošača, koje šalju svoje predstavnike u komitete austrijskog instituta za norme.

Najveći dio danas vrijedeći normi u Austriji - više od 20.000 – im europsko podrijetlo. Europske norme (u Austriji «ÖNORMEN EN») identične u svim zemljama EU i EFTE, temeljem čega su eliminirane mnoge trgovinske prepreke unutar europskog gospodarskog prostora EWR. Izrađuju ih delegati nacionalnih komiteta zajednički i temeljem konsenzusa.



Organizacije na europskoj razini su:

Europski komitet za norme (CEN)

Europski komitet za norme na području elektrotehnike (CENELEC)

Europski institut normi za telekomunikacije (ETSI)

Međunarodne norme

Europske norme u mnogi slučajevima su baza, kako bi se temeljni zahtjevi europskog zakonodavstva (EU naputci) ispunjavali u praksi. Stvaraju preduvjete kako bi se proizvodi smjeli stavljati u promet na europskom tržištu.Popis odredbi i odgovarajuće norme, možete pronaći na "New Approach" (en)

Pored europskih normi postoje norme koje se diljem svijeta priznaju: tkz. međunarodne norme (ISO). Međunarodne preuzete norme u Austriji se označuju kao "ÖNORM ISO". Mnoge međunarodne norme su istovremeno i europske i samim time i nacionalne norme (u Austriji: "ÖNORM EN ISO").



Organizacije na međunarodnoj razini su:

Međunarodna organizacija za normiranje (ISO)

Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC)

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU)

Nacionalne norme

Udio europskih (i međunarodnih) normi u austrijskoj skupini normi iznosi skoro 80%. Postoje i nacionalne norme. Nacionalne ÖNORMEN izrađivane su i izrađuju se prije svega u onim granama, u kojim do sada nije bilo potrebe za nad nacionalnim normama.