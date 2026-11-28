Određuju na primjer:
- zahtjeve koje proizvodi moraju ispunjavati
kako bi se osigurala uporabljivost, kompatibilnost, sigurnost, zaštita zdravlja i okoliša
- postupke i metode
npr. glede stručne provedbe radova ili dodjeljivanje naloga
- metode testiranja i mjerenja
kako bi se dokazalo pridržavanje zahtjeva glede graničnih vrijednosti
- pojmove
kako bi se pomoću jedinstvene terminologije olakšalo sporazumijevanje među poslovnim partnerima, kupcima, institucijama za testiranje i službama.
- olakšavaju usporedivost proizvoda i usluga
- vode brigu o racionalnim tijekovima planiranja i proizvodnji
- rasterećuju od rutinskog rada
- uklanjaju trgovačke zapreke – na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini
- i samim time olakšavaju pristup tržištu
Europske norme
Najveći dio danas vrijedeći normi u Austriji - više od 20.000 – im europsko podrijetlo. Europske norme (u Austriji «ÖNORMEN EN») identične u svim zemljama EU i EFTE, temeljem čega su eliminirane mnoge trgovinske prepreke unutar europskog gospodarskog prostora EWR. Izrađuju ih delegati nacionalnih komiteta zajednički i temeljem konsenzusa.
Organizacije na europskoj razini su:
- Europski komitet za norme (CEN)
- Europski komitet za norme na području elektrotehnike (CENELEC)
- Europski institut normi za telekomunikacije (ETSI)
Popis odredbi i odgovarajuće norme, možete pronaći na "New Approach" (en).
Međunarodne norme
Pored europskih normi postoje norme koje se diljem svijeta priznaju: tkz. međunarodne norme (ISO). Međunarodne preuzete norme u Austriji se označuju kao "ÖNORM ISO". Mnoge međunarodne norme su istovremeno i europske i samim time i nacionalne norme (u Austriji: "ÖNORM EN ISO").
Organizacije na međunarodnoj razini su:
- Međunarodna organizacija za normiranje (ISO)
- Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC)
- Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU)
Nacionalne norme
Udio europskih (i međunarodnih) normi u austrijskoj skupini normi iznosi skoro 80%. Postoje i nacionalne norme. Nacionalne ÖNORMEN izrađivane su i izrađuju se prije svega u onim granama, u kojim do sada nije bilo potrebe za nad nacionalnim normama.
Uvoziti u zemlje Europske unije
Slobodno tržište roba ubraja se u temeljne slobode unutarnjeg europskog tržišta. To znači: roba koja se na austrijskom tržištu smije pustiti u slobodni promet – jer ispunjavanju temeljne zahtjeve odgovarajuće odredbe Europske unije i odgovarajuće norme – dopuštena je i na drugim tržištima Europske unije.
Ukoliko za taj proizvod ne postoji europska norma ili ukoliko se u zemlji odrednici traži pridržavanje nacionalne norme, molimo Vas obratite se na Odjelu Sales & Service Austrijskog instituta za norme.
Uvoziti u zemlje izvan Europske unije
Nacionalne (austrijske) i europske norme određuju visoku razinu glede sigurnosti i kvalitete austrijskih proizvoda. Međutim i pored toga može biti potrebno prilagoditi proizvod pravnim i normativnim odredbama zemlje odrednice, kako bi se proizvod smio pustiti u promet.
Ukoliko su Vam potrebne informacije glede važećih normi i pravnih propisa zemlje uvoznice, molimo Vas da se obratite Odjelu Sales & Service Austrijskog instituta za norme:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Preko ON Sales & Service možete uz naknadu dobiti sve potrebne norme. Po želji suradnici mogu za Vas istražiti norme koje vrijede u zemlji odrednici i mogu za Vas nabaviti originalne dokumente.
Gdje možete dobiti norme
Norme možete non stop besplatno online pretražiti u Webshopu austrijskog instituta za norme: www.on-norm.at/shop Unesite u polje za pretraživanje traženi pojam, broj dokumenta, naziv ili dio naziva dokumenta.
Oko 200.000 dokumenata stoji Vam na raspolaganju. Uz naknadu možete dobiti cijeli tekst. Između ostalog
- sve ÖNORME i ON-pravila (ONR)
- sve europske norme na njemačkom i engleskom jeziku (EN)
- sve međunarodne norme (ISO, IEC)
- kao i dio stranih normi (npr. DIN – također na njemačkom i engleskom jeziku)
Više informacija naći ćete na http://www.on-norm.at/publish/export_recherche.html ili možete se obratiti:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Austrijski institut za norme nudi mogućnost certificiranja sukladnosti normi nekog proizvoda, npr. sistem „ÖNORM ...provjereno“. Daljnje oznake o sukladnosti austrijskog instituta za norme su: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Detalje možete pronaći na www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html.
Nadalje je austrijski institut za norme imenovan kao kompetentna ustanova, koja je ovlaštena izdavati EU-certifikate o sukladnosti kao i certifikate koje ispostavlja vlastita kontrola proizvoda kao uvjet za CE-oznake građevinskih proizvoda. Ukoliko ste zainteresirani, obratite se na:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html