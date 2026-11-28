Austrijske trgovačke tvrtke imaju dugogodišnje iskustvo i ogroman know-how svjetskih tržišta. Zbog toga mogu biti od velike koristi pri izvozno uvoznim poslovima. Tranzitna trgovina, tj. spajanje dvaju tržišta preko austrijske tvrtke, dobiva sve više na značenju.
Austrijske tvrtke odlikuje detaljno poznavanje srednje- i istočnoeuropskih tržišta. Naravno da su vanjskotrgovinske tvrtke zastupljene i na gotovo svima svjetskim tržištima. Visoka fleksibilnost i mogućnost dostave robe na željeni cilj kao i pripadajući know-how čine austrijske tvrtke poželjnim i pouzdanim partnerom.
Austrijska vanjska trgovina je prava priča o uspjehu. 2006. probijena je granica od 100 mld. EUR u uvozu kao i u izvozu. Svako treće radno mjesto ovisi neposredno ili posredno o vanjskoj trgovini. Savezna zajednica vanjske trgovine procjenjuje udio vanjskotrgovinskih tvrtki u ukupnom uvozu na 30%. Udio trgovačkih tvrtki u izvozu isto iznosi 30%. Savezna zajednica za vanjsku trgovinu računa s porastom trgovine, koja je dobrim dijelom potpomognuta tranzitnom trgovinom i za nadolazeće godine.
Prema procjeni Savezne zajednice za vanjsku trgovinu visina tranzitne trgovine u stvaranju vrijednosti u Austriji iznosi 2-3 mld. EUR. Znanje austrijskih vanjskotrgovinskih tvrtki je bitna sastavnica austrijskih izvoznih uspjeha proteklih godina.
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Nove i možda teške putove najbolje je kročiti s iskusnim partnerom. Partnerstvo i suradnja s nekom od austrijskih vanjskotrgovinskih tvrtki pri obradi izvoznih tržišta u većini slučajeva je gospodarski najbolja alternativa direktnoj obradi tržišta u vlastitoj režiji.
Suradnja s austrijskim vanjskotrgovinskim poduzećem nudi niz prednosti domaćim i stranim proizvođačima:
- minimalizaciju rizika pri osvajanju i obradi tržišta
- povoljno korištenje višegodišnjeg trgovačkog know-howa
- premoštenje udaljenosti i vremenskih razlika prema tržištima
- znanje i korištenje strategija financiranja i logistike
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- partnere za efikasan uvoz i izvoz
- uslugu ekskluzivne baze podataka European Experts in Trade
- pretragu partnera
- pretragu proizvoda
- pretragu zemalja
- optimalan način plasiranja proizvoda u EU, Srednjoj i Istočnoj Europi, Aziji, Australiji i prekomorskim zemljama ili povoljnog uvoza uz pomoć pouzdanog partnera
- širok spektar informacija oko vanjske trgovine
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Savezna zajednica vanjske trgovine
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