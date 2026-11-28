Austrijska vanjska trgovina je prava priča o uspjehu. 2006. probijena je granica od 100 mld. EUR u uvozu kao i u izvozu. Svako treće radno mjesto ovisi neposredno ili posredno o vanjskoj trgovini. Savezna zajednica vanjske trgovine procjenjuje udio vanjskotrgovinskih tvrtki u ukupnom uvozu na 30%. Udio trgovačkih tvrtki u izvozu isto iznosi 30%. Savezna zajednica za vanjsku trgovinu računa s porastom trgovine, koja je dobrim dijelom potpomognuta tranzitnom trgovinom i za nadolazeće godine.

Prema procjeni Savezne zajednice za vanjsku trgovinu visina tranzitne trgovine u stvaranju vrijednosti u Austriji iznosi 2-3 mld. EUR. Znanje austrijskih vanjskotrgovinskih tvrtki je bitna sastavnica austrijskih izvoznih uspjeha proteklih godina.