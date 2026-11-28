Austrija ima površinu od 83.883 km², nalazi se u srcu Europe i graniči s

Njemačkom

Češkom

Slovačkom

Mađarskom

Slovenijom

Italijom

Kneževinom Lichtenstein i

Švicarskom.





Zemlja pripada srednje europskoj vremenskoj zoni.

Najviše napučena područja su glavni grad države, Beč (2,028.289, 01.01.2025 stanovnika) i glavni gradovi pokrajina

Graz (305.314, 01.01.2025 stanovnika)

Linz (213.557, 01.01.2025 stanovnika) i

Salzburg (157.659, 01.01.2025 stanovnika).



S visinom od 3.798 m Großglockner u Hohen Tauern najviša je planina u Austriji.

Klima

Die Prosječna temperatura ljeti leži kod ca. 20°C i penje se i do 35°C. Zimi se temperature mogu spustiti i do –15°C, međutim u prosjeku iznose ca. -4°C. Posebno u planinama snijeg može jako zapadati. Najviše kiše padne u svibnju i lipnju.



Rijeke i jezera

Najvažniji unutarnji plovni put je Dunav. Najveće jezero je Neusiedler See u Gradišću. 77% njegove ukupne veličine od 315 km² nalazi se u Austriji, ostatak pripada Mađarskoj. Jezero Attersee ima površinu od 46 km², jezero Traunsee 24 km². Također 24 km² površine jezera Bodensee (ukupna površina 536 km²) se nalazi na teritoriju Austrije.



Sirovine

U Austriji se eksploatiraju sljedeće sirovine:

željezna ruda

smeđi ugljeg

nafta i plin

magnezit

kremeni pijesak

gips

olovo i cink

grafit i kaolin





Također je značajna eksploatacija soli. Bitna sirovina je također drvo iz Austrije.

