Austrija ima površinu od 83.883 km², nalazi se u srcu Europe i graniči s
- Njemačkom
- Češkom
- Slovačkom
- Mađarskom
- Slovenijom
- Italijom
- Kneževinom Lichtenstein i
- Švicarskom.
Zemlja pripada srednje europskoj vremenskoj zoni.
Najviše napučena područja su glavni grad države, Beč (2,028.289, 01.01.2025 stanovnika) i glavni gradovi pokrajina
- Graz (305.314, 01.01.2025 stanovnika)
- Linz (213.557, 01.01.2025 stanovnika) i
- Salzburg (157.659, 01.01.2025 stanovnika).
S visinom od 3.798 m Großglockner u Hohen Tauern najviša je planina u Austriji.
Klima
Die Prosječna temperatura ljeti leži kod ca. 20°C i penje se i do 35°C. Zimi se temperature mogu spustiti i do –15°C, međutim u prosjeku iznose ca. -4°C. Posebno u planinama snijeg može jako zapadati. Najviše kiše padne u svibnju i lipnju.
Rijeke i jezera
Najvažniji unutarnji plovni put je Dunav. Najveće jezero je Neusiedler See u Gradišću. 77% njegove ukupne veličine od 315 km² nalazi se u Austriji, ostatak pripada Mađarskoj. Jezero Attersee ima površinu od 46 km², jezero Traunsee 24 km². Također 24 km² površine jezera Bodensee (ukupna površina 536 km²) se nalazi na teritoriju Austrije.
Sirovine
U Austriji se eksploatiraju sljedeće sirovine:
- željezna ruda
- smeđi ugljeg
- nafta i plin
- magnezit
- kremeni pijesak
- gips
- olovo i cink
- grafit i kaolin
Također je značajna eksploatacija soli. Bitna sirovina je također drvo iz Austrije.