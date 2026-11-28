Zračne veze

Važne zrakoplovne luke sa svakodnevnim unutarnjim i međunarodnim letovima:

Transfer do i od zračne luke

City Airport Train CAT prometuje između centra Beča (željezničkog kolodvora Wien Mitte) i zračne luke Beč. Vrijeme vožnje traje 16 minuta.

Busovi prometuju između zračne luke i zapadnog kolodvora, Schwedenplatza te Kagran.



Airport-taksiji čekaju goste u zračnoj luci Schwechat. Mora ih se unaprijed naručiti i obračunavaju fiksnu cijenu (uključujući prtljagu) bez dodatka za praznu vožnju.

Željeznica

Međunarodne željezničke veze postoje sa skoro svim europskim zemljama.

Auto vlakovi, koji prometuju svakodnevno.





Automobil

Prometna pravila i prometni znakovi u Austriji u velikoj odgovaraju onima europskih zemalja. U Austriji se na svim autocestama i brzim cestama plaća cestarina. U Austriji se na svim cestama izvan naselja moraju u autu nalaziti reflektirajući prsluci, dozvoljeni promil alkohola u krvi iznosi 0,5. Vezanje pojasom je obvezno.

Dozvoljena najveća brzina (ukoliko prometnim znakovima nije drugačije određeno) iznosi:

u naseljima: između pojedinih ploča s imenom naselja: 50 km/h

na državnim cestama: 100 km/h

na autocestama: 130 km/h





Taksi

Svi taksiji u velikim gradovima imaju službeno baždareni taksimetar. Tarifa se obračunava po voženom kilometru i po vremenu.

Brod

Na Dunavu svoje usluge nudi više operatera na različitim lokacijama. Pored toga na austrijskim jezerima u ponudi su također linijski i izletnički prijevoz.

Autobus

ÖBB-Postbus dnevno pokriva s 800 linija oko 21.100 stanice u Austriji. koro na sva mjesta, koja su za turiste bitna, može se doći autobusom.

Žičare u planinama

U Austriji je u pogonu oko 3.000 žičara, ski liftova i vučnih liftova.