Zračne veze
Važne zrakoplovne luke sa svakodnevnim unutarnjim i međunarodnim letovima:
Transfer do i od zračne luke
City Airport Train CAT prometuje između centra Beča (željezničkog kolodvora Wien Mitte) i zračne luke Beč. Vrijeme vožnje traje 16 minuta.
Busovi prometuju između zračne luke i zapadnog kolodvora, Schwedenplatza te Kagran.
Airport-taksiji čekaju goste u zračnoj luci Schwechat. Mora ih se unaprijed naručiti i obračunavaju fiksnu cijenu (uključujući prtljagu) bez dodatka za praznu vožnju.
Željeznica
Međunarodne željezničke veze postoje sa skoro svim europskim zemljama.
Auto vlakovi, koji prometuju svakodnevno.
Automobil
Prometna pravila i prometni znakovi u Austriji u velikoj odgovaraju onima europskih zemalja. U Austriji se na svim autocestama i brzim cestama plaća cestarina. U Austriji se na svim cestama izvan naselja moraju u autu nalaziti reflektirajući prsluci, dozvoljeni promil alkohola u krvi iznosi 0,5. Vezanje pojasom je obvezno.
Dozvoljena najveća brzina (ukoliko prometnim znakovima nije drugačije određeno) iznosi:
- u naseljima: između pojedinih ploča s imenom naselja: 50 km/h
- na državnim cestama: 100 km/h
- na autocestama: 130 km/h
Taksi
Svi taksiji u velikim gradovima imaju službeno baždareni taksimetar. Tarifa se obračunava po voženom kilometru i po vremenu.
Brod
Na Dunavu svoje usluge nudi više operatera na različitim lokacijama. Pored toga na austrijskim jezerima u ponudi su također linijski i izletnički prijevoz.
Autobus
ÖBB-Postbus dnevno pokriva s 800 linija oko 21.100 stanice u Austriji. koro na sva mjesta, koja su za turiste bitna, može se doći autobusom.
Žičare u planinama
U Austriji je u pogonu oko 3.000 žičara, ski liftova i vučnih liftova.