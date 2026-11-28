Tisak
Austrijske vodeće novine, koje se bave gospodarstvom, su
Najbitniji gospodarski časopisi, su
Sve vodeće izdavačke kuće nude pored tiskane i online verzije.
Dnevne novine s najvećom tiražom su „Neue Kronen Zeitung“ (rasprostranjenost 20,9%), zatim slijedi „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich“ i "Kurier", .
Radio i televizija
Pored radijskih postaja javnog austrijskog radija (ORF), posebno u gusto naseljenim područjima postoje i mnogobrojne privatne radijske postaje.
ORF emitira 6 nacionalna TV-kanala (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 i Servus TV privatni su TV kanali koji se emitiraju diljem zemlje. Pored toga postoji nekoliko regionalnih TV-postaja. Veliki udio u tržištu imaju također javne i privatne strane TV postaje, čiji je prijem rasprostranjen po cijeloj Austriji.
|Tržišni udio vodećih TV-postaja (2025.god.)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
| ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %