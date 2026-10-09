Acredia Versicherung AG
Krótka informacja o
55-procentowy udział w rynku i łączne obligo w wysokości 29,9 miliardów euro: ACREDIA jest wiodącym austriackim ubezpieczycielem kredytu i chroni należności w kraju i za granicą. Nadzoruje ona ryzyko ponoszone przez ubezpieczających i podejmuje działania, jeśli klient nie jest w stanie zapłacic.
55-procentowy udział w rynku i łączne obligo w wysokości 29,9 miliardów euro: ACREDIA jest wiodącym austriackim ubezpieczycielem kredytu i chroni należności w kraju i za granicą. Nadzoruje ona ryzyko ponoszone przez ubezpieczających i podejmuje działania, jeśli klient nie jest w stanie zapłacic.
Obrót grupy ACREDIA ...
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Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Austria
1030 Wien
Austria
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Austria
8010 Graz
Austria
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Austria
4020 Linz
Austria
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Austria
6020 Innsbruck
Austria