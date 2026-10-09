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Acredia Versicherung AG

Krótka informacja o
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55-procentowy udział w rynku i łączne obligo w wysokości 29,9 miliardów euro: ACREDIA jest wiodącym austriackim ubezpieczycielem kredytu i chroni należności w kraju i za granicą. Nadzoruje ona ryzyko ponoszone przez ubezpieczających i podejmuje działania, jeśli klient nie jest w stanie zapłacic.

Obrót grupy ACREDIA ...

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