polski
Seitennavigation
Inhalt

Admonter Holzindustrie AG

Krótka informacja o
logo

ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG to międzynarodowa firma zatrudniająca około 280 pracowników i osiągająca roczny obrót 69 mln € (2021) i produkująca wysokiej jakości produkty z naturalnego drewna, która produkuje wyłącznie w zakładzie w Admont.

Po prostu ponadczasowe – produkty Admonter to całkowicie naturalny wybór.
Zaletą ...

Branża

Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
vCard