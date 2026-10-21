Admonter Holzindustrie AG
Krótka informacja o
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG to międzynarodowa firma zatrudniająca około 280 pracowników i osiągająca roczny obrót 69 mln € (2021) i produkująca wysokiej jakości produkty z naturalnego drewna, która produkuje wyłącznie w zakładzie w Admont.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG to międzynarodowa firma zatrudniająca około 280 pracowników i osiągająca roczny obrót 69 mln € (2021) i produkująca wysokiej jakości produkty z naturalnego drewna, która produkuje wyłącznie w zakładzie w Admont.
Po prostu ponadczasowe – produkty Admonter to całkowicie naturalny wybór.
Zaletą ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria
8911 Admont
Austria