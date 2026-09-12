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ATM Recyclingsystems GmbH

Krótka informacja o
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ATM oznacza Arnold Technologie für Metallrecycling, opartą na ponad 80-letnim doświadczeniu wiodącą firmę ASCO Group International. Firma opracowuje, planuje, przygotowuje i serwisuje systemy recyklingu metali do przetwarzania surowców wtórnych na całym świecie.

Firma z siedzibą w Fohnsdort oferuje szereg rozwiązań ...

Branża

Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Austria
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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