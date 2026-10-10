Binder + Co AG
Krótka informacja o
Binder + Co jest odnoszącym międzynarodowe sukcesy specjalistą w zakresie maszyn i kompletnych systemów do kruszenia, przesiewania, obróbki mokrej i termicznej, sortowania oraz pakowania i paletyzacji wszelkiego rodzaju materiałów sypkich.
Binder + Co jest odnoszącym międzynarodowe sukcesy specjalistą w zakresie maszyn i kompletnych systemów do kruszenia, przesiewania, obróbki mokrej i termicznej, sortowania oraz pakowania i paletyzacji wszelkiego rodzaju materiałów sypkich.
Styryjska firma z Gleisdorfu jest światowym liderem w recyklingu szkła oraz w ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austria
8200 Gleisdorf
Austria