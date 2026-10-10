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Binder + Co AG

Krótka informacja o
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Binder + Co jest odnoszącym międzynarodowe sukcesy specjalistą w zakresie maszyn i kompletnych systemów do kruszenia, przesiewania, obróbki mokrej i termicznej, sortowania oraz pakowania i paletyzacji wszelkiego rodzaju materiałów sypkich.

Styryjska firma z Gleisdorfu jest światowym liderem w recyklingu szkła oraz w ...

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Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

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Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Austria
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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