E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Krótka informacja o
Założona w 1948 roku firma rodzinna Hawle jest światowym liderem w produkcji ciężkiej armatury. Zgodnie z normami europejskimi lub standardami, które je przewyższają, Grupa Hawle Austria produkuje trwałą armaturę wysokiej jakości do systemów wody pitnej i ścieków.
Założona w 1948 roku firma rodzinna Hawle jest światowym liderem w produkcji ciężkiej armatury. Zgodnie z normami europejskimi lub standardami, które je przewyższają, Grupa Hawle Austria produkuje trwałą armaturę wysokiej jakości do systemów wody pitnej i ścieków.
Jedyna w swoim rodzaju 10-letnia gwarancja jakości w ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austria
4840 Vöcklabruck
Austria