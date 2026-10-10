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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Krótka informacja o
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Założona w 1948 roku firma rodzinna Hawle jest światowym liderem w produkcji ciężkiej armatury. Zgodnie z normami europejskimi lub standardami, które je przewyższają, Grupa Hawle Austria produkuje trwałą armaturę wysokiej jakości do systemów wody pitnej i ścieków.

Jedyna w swoim rodzaju 10-letnia gwarancja jakości w ...

Branża

Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austria
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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