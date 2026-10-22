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Head Sport GmbH

Krótka informacja o
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HEAD jest jednym z wiodących na świecie producentów wysokiej jakości, zaawansowanego sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla zawodniczek i zawodników na wszystkich poziomach zaawansowania. Firma prowadzi działalność w pięciu obszarach biznesowych.

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Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Austria
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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O firmie

Profil firmy

Od 1950 roku HEAD jest synonimem innowacyjnego designu, technologicznej doskonałości oraz prawdziwej pasji do sportu. Marka rozwija i dystrybuuje międzynarodowe portfolio silnych, globalnie rozpoznawalnych brandów:
• HEAD – sprzęt premium do sportów zimowych, rakietowych i pływackich
• PENN – wysokiej jakości piłki do tenisa i racquetballa
• TYROLIA – zaawansowane technologicznie wiązania narciarskie
• MARES / SSI / rEvo – kompleksowe rozwiązania w zakresie sprzętu i edukacji nurkowej
• LiveAboard – ekskluzywne wyprawy i doświadczenia nurkowe
• ZOGGS – innowacyjny sprzęt pływacki
• INDIGO – nowoczesny sprzęt do narciarstwa i snowboardu
• AQUALUNG – profesjonalne rozwiązania do nurkowania i snorkelingu

Zdjęcie produktu
© Head Sport GmbH
Zdjęcie poglądowe
© Head Sport GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

HEAD – NARTY, BUTY I WIĄZANIA – KOMPLEKSOWA OFERTA DLA WYPOŻYCZALNI I SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Profesjonalna sieć dystrybucji HEAD zapewnia niezawodne i sprawne zaopatrzenie w produkty marki HEAD, oferując jednocześnie partnerom handlowym oraz wypożyczalniom najwyższy poziom serwisu i wsparcia.

HEAD jest synonimem przemyślanych rozwiązań dla sektora wypożyczalni sprzętu narciarskiego oraz wysokiej jakości produktów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Wielu największych operatorów wypożyczalni narciarskich na świecie wybiera markę HEAD, korzystając z jej wieloletniego doświadczenia i eksperckiej wiedzy zdobytej dzięki ścisłej współpracy z międzynarodowymi partnerami rentalowymi.

Zdjęcie poglądowe
© Head Sport GmbH