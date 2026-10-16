Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Krótka informacja o
Przeszłość i teraźniejszość, sztuka i przyjemność - zapraszamy Państwa do spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze jednego z najlepszych hoteli w centrum Wiednia. Bogaty w tradycje Hotel Ambassador znajduje się w historycznym centrum miasta pomiędzy placem Stephansplatz oraz Wiedeńską Operą Narodową i stanowi idelany ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria