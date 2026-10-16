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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

Krótka informacja o
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Przeszłość i teraźniejszość, sztuka i przyjemność - zapraszamy Państwa do spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze jednego z najlepszych hoteli w centrum Wiednia. Bogaty w tradycje Hotel Ambassador znajduje się w historycznym centrum miasta pomiędzy placem Stephansplatz oraz Wiedeńską Operą Narodową i stanowi idelany ...

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Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Austria
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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