ILF Consulting Engineers
Krótka informacja o
Grupa ILF to działająca na arenie międzynarodowej, w pełni niezależna firma inżynieryjno-doradcza, która wspiera swoich klientów w pomyślnej realizacji wymagających technicznie, złożonych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych.
Branża
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Przedstawicielstwa w tym kraju
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Osmańska 12
02-823 Warszawa
Polska
02-823 Warszawa
Polska
Siedziba główna
ILF Consulting Engineers
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Austria
6063 Rum
Austria
ILF Consulting Engineers
Würtzlerstraße 3
1030 Wien
Austria
1030 Wien
Austria