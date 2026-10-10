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ILF Consulting Engineers

Krótka informacja o
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Grupa ILF to działająca na arenie międzynarodowej, w pełni niezależna firma inżynieryjno-doradcza, która wspiera swoich klientów w pomyślnej realizacji wymagających technicznie, złożonych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych.

Branża

Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Przedstawicielstwa w tym kraju

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Osmańska 12
02-823 Warszawa
Polska
+48224302600
+48224302601
info.waw@ilf.com
http://poland.ilf.com
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