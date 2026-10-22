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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

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JOANNEUM RESEARCH opracowuje rozwiązania i technologie dla biznesu i przemysłu w szerokim zakresie sektorów i prowadzi przełomowe badania na poziomie międzynarodowym.

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Jak nawiązać kontakt

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