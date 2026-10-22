JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Krótka informacja o
JOANNEUM RESEARCH opracowuje rozwiązania i technologie dla biznesu i przemysłu w szerokim zakresie sektorów i prowadzi przełomowe badania na poziomie międzynarodowym.
Branża
Jak nawiązać kontaktCofnij Dalej
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Austria
8010 Graz
Austria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Austria
8010 Graz
Austria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Austria
8010 Graz
Austria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
Austria
8160 Weiz
Austria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Steyrergasse 17
8010 Graz
Austria
8010 Graz
Austria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Austria
8010 Graz
Austria
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Austria
9020 Klagenfurt
Austria