Münzer Bioindustrie GmbH
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8261 Sinabelkirchen
Austria
1220 Wien
Austria
Profil firmy
Münzer Bioindustrie GmbH jest rodzinnym, zarządzanym przez właścicieli konglomeratem przemysłowym z siedzibą w Austrii. Zakres działalności firmy obejmuje utylizację odpadów płynnych, zbiórkę i przetwarzanie zużytych olejów spożywczych na potrzeby produkcji biodiesla, czyszczenie instalacji przemysłowych oraz recykling kabli i elektroodpadów. Założone w 1991 roku przedsiębiorstwo rodzinne należy do największych w Austrii i Europie firm zajmujących się zbiórką i handlem zużytymi olejami spożywczymi. W porcie naftowym Lobau w Wiedniu Münzer prowadzi największy w kraju zakład produkcji biodiesla. Głównym celem firmy jest dekarbonizacja sektora transportu i logistyki. W roku obrotowym 2024/25 ponad 800 pracowników na trzech kontynentach wygenerowało obrót przekraczający 360 milionów euro.
Szanse biznesowe
Od odpadów do energii.
Münzer Bioindustrie GmbH nieustannie poszukuje nowych partnerów oraz możliwości współpracy w zakresie zbiórki zużytego oleju spożywczego. Jako przedsiębiorstwo działające w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym firma przetwarza zużyty olej spożywczy na zrównoważony biodiesel, przyczyniając się tym samym do dekarbonizacji sektora transportu.
Ponadto Münzer Bioindustrie GmbH jest stale zainteresowana nawiązywaniem nowych partnerstw w zakresie zaawansowanych surowców. Firma chętnie podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami zajmującymi się zbiórką i dostawą odpowiednich odpadów oraz surowców.