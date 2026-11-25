Pantreon GmbH
Krótka informacja o
ZELIX MEMBRANe.KINETICS to innowacyjna technologia firmy Pantreon o wysokiej wydajności nawet w przypadku lepkich cieczy. Wiele cieczy organicznych i przemysłowych ma właściwości koloidalne, w których istotny jest ładunek elektryczny na granicy faz. Pomagają w tym środki elektrokinetyczne.
ZELIX MEMBRANe.KINETICS to innowacyjna technologia firmy Pantreon o wysokiej wydajności nawet w przypadku lepkich cieczy. Wiele cieczy organicznych i przemysłowych ma właściwości koloidalne, w których istotny jest ładunek elektryczny na granicy faz. Pomagają w tym środki elektrokinetyczne.
Uznaną na całym świecie ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
Austria
4810 Gmunden
Austria