Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
1010 Wien
Austria
4021 Linz
Austria
Profil firmy
Program maszyn obejmuje niemal wszystkie kluczowe procesy związane z konserwacją, budową i modernizacją torów kolejowych. Dzięki współpracy z 22 partnerami globalna sieć serwisowa zapewnia wieloletnie wsparcie w całym cyklu życia produktów. Intuicyjna obsługa oparta na sztucznej inteligencji, kompleksowe rozwiązania oraz ekologiczne systemy napędowe stanowią wyróżniające cechy najnowszej generacji produktów.
Szanse biznesowe
Eksport maszyn do budowy kolei
Plasser & Theurer oferuje maszyny i systemy maszyn przeznaczone do budowy i konserwacji torów kolejowych:
• Ubijanie
• Rozkładanie i wyrównywanie podłoża
• Stabilizacja i zagęszczanie
• Czyszczenie podłoża
• Rekultywacja formacji
• Logistyka materiałów
• Renowacja torów i budowa nowych torów
• Przebudowa rozjazdów i budowa nowych rozjazdów
• Konserwacja torów mobilnych
• Prace pomiarowe
• Budowa sieci trakcyjnej
• Konserwacja torów za pomocą wagon silnikowy z nadbudową
• Zadania specjalne