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Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.

Krótka informacja o
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Austriacka firma rodzinna Plasser & Theurer od ponad 70 lat wyznacza standardy w budowie torów. Pionier budownictwa kolejowego dostarczył już 17 800 1953 maszyn do 110 krajów.

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O firmie

Profil firmy

Program maszyn obejmuje niemal wszystkie kluczowe procesy związane z konserwacją, budową i modernizacją torów kolejowych. Dzięki współpracy z 22 partnerami globalna sieć serwisowa zapewnia wieloletnie wsparcie w całym cyklu życia produktów. Intuicyjna obsługa oparta na sztucznej inteligencji, kompleksowe rozwiązania oraz ekologiczne systemy napędowe stanowią wyróżniające cechy najnowszej generacji produktów.

Zdjęcie produktu
© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Zdjęcie produktu
© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Eksport maszyn do budowy kolei

Plasser & Theurer oferuje maszyny i systemy maszyn przeznaczone do budowy i konserwacji torów kolejowych:

• Ubijanie
• Rozkładanie i wyrównywanie podłoża
• Stabilizacja i zagęszczanie
• Czyszczenie podłoża
• Rekultywacja formacji
• Logistyka materiałów
• Renowacja torów i budowa nowych torów
• Przebudowa rozjazdów i budowa nowych rozjazdów
• Konserwacja torów mobilnych
• Prace pomiarowe
• Budowa sieci trakcyjnej
• Konserwacja torów za pomocą wagon silnikowy z nadbudową
• Zadania specjalne

Zdjęcie produktu
© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.