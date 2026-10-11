PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Krótka informacja o
PÖTTINGER Entsorgungstechnik jest tradycyjną austriacką firmą rodzinną i wiodącym dostawcą maszyn dla przemysłu recyklingu i utylizacji odpadów. Jako producent prasokontenerów, zagęszczarek ślimakowych, systemów ważenia i identyfikacji, itp. firma oferuje swoim klientom trwałe i dostosowane do potrzeb rozwiązania ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria