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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Krótka informacja o
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik jest tradycyjną austriacką firmą rodzinną i wiodącym dostawcą maszyn dla przemysłu recyklingu i utylizacji odpadów. Jako producent prasokontenerów, zagęszczarek ślimakowych, systemów ważenia i identyfikacji, itp. firma oferuje swoim klientom trwałe i dostosowane do potrzeb rozwiązania ...

Branża

Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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