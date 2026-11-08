© Redbloc | Redblocsystems GmbH

Redblocsystems oferuje bardzo opłacalny system prefabrykatów, który zwraca się w bardzo krótkim czasie. Wysokiej jakości elementy ścienne mogą być produkowane w sposób wydajny i ekonomiczny z cegły, piaskowca, betonu porowatego, bloczków betonowych i innych mineralnych materiałów budowlanych.

Zalety:

- Sprawdzona technologia prefabrykatów

- produkcja „just-in-time“

- wysoka jakość i dokładność wymiarowa

- dokładne wymiary otworów w płytach (na belki stropowe, okna itp.)

- krótki czas wykonania

- atrakcyjne ceny

- możliwość wykorzystania we wszystkich typach budynków

Systemy Redbloc łączą w sobie wyjątkowe zalety budownictwa masywnego w zakresie jakości życia, trwałości, izolacji termicznej i akustycznej z wydajnością budownictwa prefabrykowanego.

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