Redbloc | Redblocsystems GmbH
Redblocsystems oferuje bardzo opłacalny system prefabrykatów, który zwraca się w bardzo krótkim czasie. Wysokiej jakości elementy ścienne mogą być produkowane w sposób wydajny i ekonomiczny z cegły, piaskowca, betonu porowatego, bloczków betonowych i innych mineralnych materiałów budowlanych.
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4600 Wels
Austria
Profil firmy
Redblocsystems oferuje bardzo opłacalny system prefabrykatów, który zwraca się w bardzo krótkim czasie. Wysokiej jakości elementy ścienne mogą być produkowane w sposób wydajny i ekonomiczny z cegły, piaskowca, betonu porowatego, bloczków betonowych i innych mineralnych materiałów budowlanych.
Zalety:
- Sprawdzona technologia prefabrykatów
- produkcja „just-in-time“
- wysoka jakość i dokładność wymiarowa
- dokładne wymiary otworów w płytach (na belki stropowe, okna itp.)
- krótki czas wykonania
- atrakcyjne ceny
- możliwość wykorzystania we wszystkich typach budynków
Systemy Redbloc łączą w sobie wyjątkowe zalety budownictwa masywnego w zakresie jakości życia, trwałości, izolacji termicznej i akustycznej z wydajnością budownictwa prefabrykowanego.
Szanse biznesowe
PRZYSZŁOŚĆ BUDOWNICTWA JEST WYDAJNA I W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA.
Redblocsystems oferuje w pełni i półautomatyczne instalacje pod klucz do prefabrykacji elementów ściennych. Elementy prefabrykowane wykonywane są na wymiar. Prefabrykaty wykonywane są na wymiar. Wszystkie formy nietypowe, jak skosy dachowe, kanały instalacyjne, otwory okienne i drzwiowe są produkowane automatycznie.
Firma Redblocsystems posiada niezbędne zezwolenia techniczno-budowlane i oferuje swój know-how w ramach udzielania licencji. Systemy Redbloc są doskonałym rozwiązaniem w przypadku braku na rynku pracowników budowlanych, a ich zastosowanie wpływa na przyspieszenie prac budowlanych.
Grupą docelową są producenci materiałów budowlanych i firmy budowlane.