Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
Krótka informacja o
REFORM - Państwa silny partner.
REFORM - Państwa silny partner.
Od 1910 roku firma jest uznanym specjalistą oferującym pojazdy komunalne i maszyny do pielęgnacji terenów zielonych.
REFORM specjalizuje się w pojazdach do pielęgnacji zieleni na stromych stokach oferując klientom bezpieczne rozwiązania przy trudnych warunkach pracy.
Urządzenia ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
Haidestraße 40
4600 Wels
Austria
4600 Wels
Austria