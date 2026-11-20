SALESIANER MIETTEX GmbH
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Przedstawicielstwa w tym kraju
SALESIANER MIETTEX Sp. z o.o.
ul. Oficerska 38
43-140 Ledziny
Polska
43-140 Ledziny
Polska
Siedziba główna
SALESIANER MIETTEX GmbH
Rautenweg 53
1220 Wien
Austria
1220 Wien
Austria
SALESIANER MIETTEX GmbH
Achenrain 21
6233 Kramsach
Austria
6233 Kramsach
Austria
SALESIANER MIETTEX GmbH
Industriestrasse 14
7210 Mattersburg
Austria
7210 Mattersburg
Austria
SALESIANER MIETTEX GmbH
Industriestraße 14
9601 Arnoldstein
Austria
9601 Arnoldstein
Austria