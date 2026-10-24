STRABAG AG
Krótka informacja o
STRABAG SE to europejski koncern technologiczny dla usług budowlanych, lider w zakresie innowacyjności i mocy kapitałowej. Swoją ofertą obejmuje kompletny łańcuch usług budowlanych.
Branża
Jak nawiązać kontaktCofnij Dalej
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Austria
1220 Wien
Austria
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Austria
9800 Spittal an der Drau
Austria
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Austria
3382 Loosdorf
Austria
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Austria
4614 Marchtrenk
Austria