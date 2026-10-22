Tiroler Rohre GmbH (TRM) opracowuje, produkuje i oferuje wysokiej jakości systemy rur i pali z żeliwa sferoidalnego do transportu wody oraz do specjalistycznych robót fundamentowych.

Produkty są wydajne, trwałe i odporne. Wyróżniają się szczególnie korzyściami ekologicznymi i ekonomicznymi. Dzięki właściwościom żeliwa sferoidalnego oraz doświadczeniu w obszarach zastosowań swoich produktów, Tiroler Rohre GmbH jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.

Obszary zastosowań systemów rurowych z żeliwa sferoidalnego:

• sieci zaopatrzenia w wodę pitną

• odprowadzanie ścieków

• rurociągi turbinowe

• instalacje naśnieżania

• przewody przeciwpożarowe (woda do gaszenia)

• bezwykopowe metody montażu

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