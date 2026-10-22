Tiroler Rohre GmbH
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6060 Hall in Tirol
Austria
Profil firmy
Tiroler Rohre GmbH (TRM) opracowuje, produkuje i oferuje wysokiej jakości systemy rur i pali z żeliwa sferoidalnego do transportu wody oraz do specjalistycznych robót fundamentowych.
Produkty są wydajne, trwałe i odporne. Wyróżniają się szczególnie korzyściami ekologicznymi i ekonomicznymi. Dzięki właściwościom żeliwa sferoidalnego oraz doświadczeniu w obszarach zastosowań swoich produktów, Tiroler Rohre GmbH jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.
Obszary zastosowań systemów rurowych z żeliwa sferoidalnego:
• sieci zaopatrzenia w wodę pitną
• odprowadzanie ścieków
• rurociągi turbinowe
• instalacje naśnieżania
• przewody przeciwpożarowe (woda do gaszenia)
• bezwykopowe metody montażu
Szanse biznesowe
Wysokiej jakości systemy wodociągowe i rurowe z żeliwa sferoidalnego
Tiroler Rohre GmbH – firma o długiej tradycji, wywodząca się z serca Alp – poszukuje nowych kontaktów biznesowych i planuje rozwój działalności w następujących obszarach:
• zaopatrzenie w wodę pitną i odprowadzanie ścieków
• bezwykopowe metody instalacji
• techniczne systemy naśnieżania
• małe elektrownie wodne
• systemy przeciwpożarowe (woda do gaszenia)
• górnictwo
Cele:
– nawiązywanie współpracy z nowymi klientami