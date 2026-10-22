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Tiroler Rohre GmbH

Krótka informacja o
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Tiroler Rohre GmbH (TRM) opracowuje, produkuje i oferuje wysokiej jakości systemy rur i pali z żeliwa sferoidalnego do transportu wody oraz do specjalistycznych robót fundamentowych.

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Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Austria
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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O firmie

Profil firmy

Tiroler Rohre GmbH (TRM) opracowuje, produkuje i oferuje wysokiej jakości systemy rur i pali z żeliwa sferoidalnego do transportu wody oraz do specjalistycznych robót fundamentowych.

Produkty są wydajne, trwałe i odporne. Wyróżniają się szczególnie korzyściami ekologicznymi i ekonomicznymi. Dzięki właściwościom żeliwa sferoidalnego oraz doświadczeniu w obszarach zastosowań swoich produktów, Tiroler Rohre GmbH jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.

Obszary zastosowań systemów rurowych z żeliwa sferoidalnego:
• sieci zaopatrzenia w wodę pitną
• odprowadzanie ścieków
• rurociągi turbinowe
• instalacje naśnieżania
• przewody przeciwpożarowe (woda do gaszenia)
• bezwykopowe metody montażu

Zdjęcie produktu
© Tiroler Rohre GmbH
Zdjęcie produktu
© Tiroler Rohre GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Wysokiej jakości systemy wodociągowe i rurowe z żeliwa sferoidalnego

Tiroler Rohre GmbH – firma o długiej tradycji, wywodząca się z serca Alp – poszukuje nowych kontaktów biznesowych i planuje rozwój działalności w następujących obszarach:

• zaopatrzenie w wodę pitną i odprowadzanie ścieków
• bezwykopowe metody instalacji
• techniczne systemy naśnieżania
• małe elektrownie wodne
• systemy przeciwpożarowe (woda do gaszenia)
• górnictwo

Cele:
– nawiązywanie współpracy z nowymi klientami

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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Zdjęcie produktu
© Tiroler Rohre GmbH