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Werner & Weber GmbH

Krótka informacja o
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Firma Werner & Weber zajmuje się od ponad 30 lat rozwojem i produkcją innowacyjnych kontenerów do zbiórki odpadów oraz projektowaniem i sprzedażą urządzeń do utylizacji odpadów. Nasz program obejmuje mobilne i stacjonarne prasy do zagęszczania odpadów w kontenerach, stacje przeładunkowe odpadów, kompaktory ślimakowe i ...

Branża

Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austria
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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