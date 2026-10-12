Werner & Weber GmbH
Krótka informacja o
Firma Werner & Weber zajmuje się od ponad 30 lat rozwojem i produkcją innowacyjnych kontenerów do zbiórki odpadów oraz projektowaniem i sprzedażą urządzeń do utylizacji odpadów. Nasz program obejmuje mobilne i stacjonarne prasy do zagęszczania odpadów w kontenerach, stacje przeładunkowe odpadów, kompaktory ślimakowe i ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austria
2474 Gattendorf
Austria