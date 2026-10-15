PIERWSZY NIEWIDOCZNY IMPLANT SŁUCHOWY POCHODZI Z AUSTRII 

Historia austriackiej firmy z branży technologii medycznych sięga ponad 50 lat wstecz i rozpoczęła się na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Od tego czasu firma MED-EL opracowuje przełomowe innowacje i nieustannie rozwija swoje technologie, poprawiając jakość życia i codzienne funkcjonowanie wielu osób z ubytkiem słuchu. Teraz zaprezentowała pierwszy i jedyny na świecie niewidoczny implant ślimakowy, którego wszystkie elementy są całkowicie umieszczone pod skórą.

W przypadku lekkiego i umiarkowanego ubytku słuchu stosuje się tradycyjne aparaty słuchowe. Wzmacniają one dźwięki, dzięki czemu stają się one głośniejsze i lepiej słyszalne. Przy poważniejszych uszkodzeniach słuchu takie rozwiązanie nie jest jednak wystarczające. Wówczas zastosowanie znajdują implanty ślimakowe. Implanty ślimakowe omijają uszkodzone struktury ucha wewnętrznego i bezpośrednio stymulują nerw słuchowy. Urządzenie wychwytuje dźwięki z otoczenia i przekazuje je do implantu, który za pomocą impulsów elektrycznych pobudza ślimak – strukturę znajdującą się w uchu wewnętrznym. Następnie nerw słuchowy przesyła sygnały do mózgu, gdzie są one przetwarzane i interpretowane jako dźwięki.

Ingeborg i Erwin Hochmair, założyciele austriackiej firmy rodzinnej MED-EL, rozpoczęli prace nad implantami ślimakowymi w 1975 roku. Pierwszy implant wszczepiono chirurgicznie w 1977 roku, a zastosowane w nim rozwiązania stały się podstawą współczesnych implantów ślimakowych. Już na wczesnym etapie prac postawiono sobie za cel stworzenie implantu, który byłby całkowicie niewidoczny z zewnątrz. Naukowcy byli przekonani, że takie rozwiązanie nie tylko poprawi estetykę urządzenia, lecz przede wszystkim przyniesie użytkownikom korzyści psychologiczne. Przez wiele lat przeszkodą w realizacji tej wizji był jednak brak odpowiednich baterii i mikrofonów. Umieszczenie mikrofonu pod skórą wpływa bowiem na jakość odbieranego dźwięku. Największym wyzwaniem technologicznym było opracowanie mikrofonu, który potrafiłby odpowiednio przetwarzać dźwięki mimo umieszczenia go pod skórą.

Po 15 latach badań i prac rozwojowych firma MED-EL z dumą zaprezentowała pierwszy na świecie implant ślimakowy, którego wszystkie elementy są całkowicie umieszczone pod skórą. Z tego innowacyjnego rozwiązania korzysta już około 40 pacjentów na całym świecie, a niedawno przeprowadzono pierwszy zabieg wszczepienia implantu poza badaniem klinicznym. Dla osób z ubytkiem słuchu nowy implant oznacza kolejny krok w kierunku większej niezależności, swobody i komfortu życia. Urządzenie może być używane również podczas snu i pod wodą, a także pozostaje w pełni funkcjonalne podczas ładowania akumulatora.

W tym roku firma MED-EL została również uhonorowana nagrodą TRIGOS – austriackim wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorstwom za odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej. Doceniono jej międzynarodowe zaangażowanie w realizację projektów w krajach rozwijających się oraz na rynkach wschodzących. Działania te opierają się na kompleksowym podejściu do wzmacniania systemów opieki audiologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, wczesnej diagnostyki oraz zapewniania łatwego dostępu do wiedzy. W ten sposób firma MED-EL realizuje na arenie międzynarodowej swoją misję, której celem jest przełamywanie barier komunikacyjnych wynikających z głuchoty oraz poprawa jakości życia pacjentów.