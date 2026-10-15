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Transport i komunikacja

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Świetnie rozbudowana sieć dróg i autostrad łączy Austrię z wszystkimi sąsiednimi państwami. Flota powietrzna Austrian Airlines Group obsługuje połączenia z 66 krajami na 5 kontynentach. Tutaj znajdziecie Państwo dalsze informacje dotyczące transportu i komunikacji.
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Doskonale rozbudowana sieć autostrad, dróg ekspresowych i krajowych łączy Austrię ze wszystkimi sąsiednimi państwami. Wszystkie główne przejścia graniczne na autostradach i drogach krajowych są otwarte przez całą dobę.

Zasady ruchu drogowego i znaki drogowe w Austrii są zasadniczo takie same jak w pozostałych krajach europejskich. W Austrii wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są płatne.

Przepisy dotyczące pojazdów

Przy przekraczaniu granicy nie są wymagane dokumenty celne pojazdu. Na podstawie międzynarodowego prawa jazdy można w Austrii kierować pojazdami mechanicznymi przez okres jednego roku. W Austrii uznawane są prawa jazdy wszystkich krajów członkowskich EOG i UE. Kierowcy z innych krajów potrzebują międzynarodowego prawa jazdy, jeśli z ich krajami ojczystymi nie zawarto odrębnych umów, regulujących tę kwestię. W innych przypadkach wystarczy niemieckie tłumaczenie narodowego prawa jazdy. Informacje na ten temat można uzyskać w lokalnych automobilklubach ÖAMTC i ARBÖ . Pojazdy z zagranicy muszą posiadać z tyłu oznaczenie kraju, z którego pochodzą.

Poza paliwem, które znajduje się w baku samochodu, na teren Austrii można wwieźć bez dodatkowych opłat kolejne 10 l paliwa w kanistrze. Podróżujący, których miejsce zamieszkania znajduje się poza Unią Europejską mogą do celów prywatnych użytkować swoje auto bez dodatkowych opłat i formalności przez okres 6 miesięcy na obszarze UE. Po zakończeniu okresu użytkowania samochód osobowy musi w niezmienionym stanie opuścić UE.

Ograniczenia prędkości

Maksymalne prędkości (jeśli znaki drogowe nie wskazują inaczej):

Samochody osobowe i motocykle:

  • poza obszarem zabudowanym: 100 km/h
  • na autostradach: 130 km/h
  • w obszarze zabudowanym, oznaczonym tablicami: 50 km/h


Samochody kempingowe do 3.500 kg:

  • obszar zabudowany 50 km/h 
  • poza obszarem zabudowanym 100 km/h 
  • autostrady 130 km/h

Samochody osobowe z lekkimi przyczepami (do 750 kg), pojazd ciągnący maks. do 3,5 t masy całkowitej:

  • obszar zabudowany 50 km/h 
  • autostrady i poza obszarem zabudowanym: 100 km/h

Samochody osobowe z przyczepami powyżej do 750 kg (pojazd ciągnący i przyczepa maks. do 3,5 t masy całkowitej):

  • obszar zabudowany 50 km/h 
  • poza obszarem zabudowanym 80 km/h 
  • autostrady 100 km/h

Autokary:

  • obszar zabudowany 50 km/h 
  • poza obszarem zabudowanym 80 km/h
  • autostrady 100 km/h (między godz. 22.00 a 5.00 na określonych autostradach tylko 90 km/h)

Obowiązkowe tworzenie przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych (tzw. korytarz ratunkowy)

Od 1 stycznia 2012 obowiązuje w Austrii na autostradach i drogach ekspresowych nakaz zrobienia, w przypadku utworzenia się korka, przejazdu dla samochodów uprzywilejowanych. Tzw. korytarz ratunkowy umożliwia szybki dojazd służb ratunkowych do miejsca wypadku.  

Obowiązkowa kamizelka ostrzegawcza

Na austriackich drogach, poza terenem zabudowanym, istnieje obowiązek posiadania kamizelki ostrzegawczej. Oznacza to, że kierowcy muszą wozić ze sobą odblaskową kamizelkę ostrzegawczą, a w razie wypadku lub awarii muszą ją założyć, wychodząc na jezdnię. Jest to więc „podwójny” obowiązek, którego nie przestrzeganie może zostać podwójnie ukarane. Podczas kontroli drogowej można się spodziewać wezwania do okazania kamizelki ostrzegawczej.

Dzieci w samochodzie

Dzieci do 14. roku życia, o wzroście poniżej 150 cm mogą być przewożone tylko w specjalnych fotelikach dla dzieci. W samochodach osobowych i kombi (również w tzw. minibusach), można przewozić najwyżej jedno dziecko na jednym miejscu do siedzenia. Dziecko musi być zabezpieczone stosownie do swojego wieku i wzrostu.

Alkohol za kierownicą

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców w Austrii wynosi 0,5 promila. Po przekroczeniu tej granicy nakładane są kary pieniężne, a w określonych warunkach możliwe jest nawet odebranie prawa jazdy.

Obowiązek zapinania pasów

Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest w Austrii obowiązkowe.

Korzystanie z telefonu w samochodzie

Podczas jazdy, wykonując telefon, kierowca musi korzystać z urządzenia głośnomówiącego. Urządzenie to musi być zamontowane w taki sposób, aby możliwa była jego obsługa jedną ręką, tak by druga ręka pozostawała przez cały czas na kierownicy.

Przepisy dotyczące motocyklistów 

W Austrii obowiązkowe jest noszenie kasków ochronnych podczas jazdy pojazdami jednośladowymi. Kierowcy motocykli są zobowiązani do włączenia podczas jazdy, także w ciągu dnia, świateł mijania. Dla motocykli obowiązują winiety.

Paliwo

W Austrii na wszystkich stacjach benzynowych oferowana jest zwykła benzyna bezołowiowa 91-oktanowa, Euro-Super (benzyna bezołowiowa 95-oktanowa) oraz Super Plus (benzyna bezołowiowa 98-oktanowa). Sprzedaż benzyny zawierającej ołów jest w Austrii zakazana, a dla pojazdów bez katalizatorów można nabyć specjalny dodatek (Additiv), który miesza się z benzyną.

Wypadek drogowy, stłuczka

W razie wypadku z udziałem osób poszkodowanych istnieje obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wypadku na policję; natomiast w przypadku szkód rzeczowych, obowiązek taki istnieje, gdy nie można ustalić wzajemnej tożsamości uczestników zdarzenia. Automobilkluby ÖAMTC i ARBÖ utrzymują całodobową pomoc drogową, z której może skorzystać każdy kierowca (kierowcy niebędący członkami – za opłatą).

Numery alarmowe (bez numeru kierunkowego)
Europejski numer alarmowy112
Straż pożarna122
Policja133
Pogotowie ratunkowe144
Pogotowie lekarskie141 
Pogotowie górskie140
Pomoc drogowa ÖAMTC120
Pomoc drogowa ARBÖ123


Informacja o sytuacji na drogach

Informacje o sytuacji na drogach w całej Austrii, oraz o głównych połączeniach z sąsiednimi krajami, ogłaszane są co pół godziny przez stację radiową Ö3 . W przypadku zaistnienia poważnego niebezpieczeństwa, np. w postaci samochodów jadących pod prąd na autostradzie, następuje natychmiastowe wyemitowanie komunikatu – również we wszystkich pozostałych programach radiowych ORF.

Przez całą dobę można zgłaszać informacje o stanie dróg pod darmowy (na terenie całej Austrii) numer telefoniczny: 0800 600 601. Pod numerem serwisowym 0900 600 600, za opłatą, można wysłuchać przez telefon aktualne meldunki o sytuacji na drogach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w internecie na stronie oe3.ORF.at.


Lotniska Wiedeń-Schwechat, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz i Salzburg oferują połączenia międzynarodowe i codzienne połączenia krajowe. Znajdź informacje o swoim połączeniu lotniczym.

Austrian Airlines to największy przewoźnik lotniczy w Austrii oferujący loty do niemal 130 miejsc na całym świecie. Sieć połączeń jest szczególnie gęsta w Europie Środkowej i Wschodniej. Austrian Airlines są częścią koncernu Lufthansa i należą do sojuszu lotniczego Star Alliance.

Serwis połączeń lotniczych

Znajdź informację o swoim połączeniu lotniczym.

Przylot z zagranicy / lotniska międzynarodowe

Połączenia międzynarodowe oferują następujące lotniska:

Pomiędzy tymi lotniskami funkcjonują również połączenia krajowe.

  (PDF, 0.4MB) Centralna Informacja Lotnicza: T.: +43 1 7007 22233

Vienna Airport-Shuttle-Service

Pociąg City Airport Train (CAT) łączy lotnisko z centrum Wiednia (dworzec Wien-Mitte); podróż trwa zaledwie 16 minut. Rozkład jazdy

Rozkład jazdy linii Vienna Airport Lines można znaleźć na stronie internetowej wiedeńskiego lotniska, podobnie jak informacje o połączeniach kolejowych, taksówkach, wypożyczalniach samochodów i przejazdów wahadłowych Shuttleservices.


Podróż koleją ma wiele zalet. Jedną z nich jest wygoda, gdyż w czasie jazdy można się napić kawy, poczytać gazetę lub zaplanować dalszą trasę. Niezależnie od tego, czy podróżuje się w dzień, czy w nocy, kolej jest zawsze idealnym sposobem na pokonanie drogi.

Austriackie Koleje Państwowe ÖBB i WESTbahn oferują atrakcyjne opcje biletowe dla osób podróżujących pociągami po Austrii.

Czy wiecie Państwo, że możecie zabrać pociągiem swój samochód lub motocykl rezygnując z uciążliwej podróży autostradą?

Codzienne pociągi z platformami do przewozu samochodów.  

Tunel kolejowy „Autoschleuse Tauernbahn”

Pociąg do przewozu samochodów „Autoschleuse Tauernbahn” przewiezie Państwa samochód lub motocykl przez tunel Tauryjski (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).

Dalsze informacje, w tym zasady przewozu i bezpieczeństwa, znajdą Państwo w broszurze „Autoschleuse Tauernbahn”.  (PDF, 0.7MB)

Informacja

Bliższe informacje o rozkładzie jazdy oraz możliwość rezerwacji można znaleźć na stronie Austriackie Koleje Państwowe ÖBB , uzyskać telefonicznie w CallCenter ÖBB pod numerem +43 5 1717, a także w kasach biletowych na dworcu lub w biurach podróży i automobilklubach.

Austrię można poznać, przemierzając ją również innymi środkami lokomocji. Wygodną i relaksującą podróż zapewniają środki transportu opisane poniżej.  

Statek

Na różnych odcinkach Dunaju można skorzystać z oferty wielu operatorów. Można również pływać statkami liniowymi i wycieczkowymi po austriackich jeziorach.

Informacje na ten temat można uzyskać w:

Ship Austria

Autobus

Österreichische Postbus AG obsługuje około 21 200 przystanków autobusowych w całej Austrii z 800 trasami. Prawie wszystkie miejscowości ważne z turystycznego punktu widzenia są osiągalne za pomocą autobusu.

Informacje na temat połączeń autobusowych w Austrii

Taxi

Taksówki w dużych miastach są wyposażone w urzędowo zatwierdzone taksometry. Należność jest liczona zarówno według ilości przejechanych kilometrów, jak i w stosunku do upływu czasu. Informacje na temat taksówek w Wiedniu

Przy przejazdach z Wiednia na lotnisko (należy poprosić o „ Flughafentaxi ” – „taksówkę na lotnisko”), do ceny doliczana jest kwota ok. 18 euro za powrót taksówki.

Taksówki lotniskowe (Airport-Taxi) , które oczekują na pasażerów na lotnisku Schwechat, to specjalne taksówki, służące tylko do przejazdów z lub na lotnisko. Należy je wcześniej zamówić, i pobierają one uzgodnioną cenę (wraz z bagażem), bez dodatkowej opłaty za pusty przebieg.

Koleje górskie

W Austrii użytkowanych jest 3.000 kolei linowych, wind linowych i wyciągów Wiele z nich przewozi pasażerów na wysokość nawet 3.000 m npm.


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Ostatnia aktualizacja: : 05. października 2026