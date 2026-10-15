Transport i komunikacja

Doskonale rozbudowana sieć autostrad, dróg ekspresowych i krajowych łączy Austrię ze wszystkimi sąsiednimi państwami. Wszystkie główne przejścia graniczne na autostradach i drogach krajowych są otwarte przez całą dobę.

Zasady ruchu drogowego i znaki drogowe w Austrii są zasadniczo takie same jak w pozostałych krajach europejskich. W Austrii wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są płatne.

Przepisy dotyczące pojazdów

Przy przekraczaniu granicy nie są wymagane dokumenty celne pojazdu. Na podstawie międzynarodowego prawa jazdy można w Austrii kierować pojazdami mechanicznymi przez okres jednego roku. W Austrii uznawane są prawa jazdy wszystkich krajów członkowskich EOG i UE. Kierowcy z innych krajów potrzebują międzynarodowego prawa jazdy, jeśli z ich krajami ojczystymi nie zawarto odrębnych umów, regulujących tę kwestię. W innych przypadkach wystarczy niemieckie tłumaczenie narodowego prawa jazdy. Informacje na ten temat można uzyskać w lokalnych automobilklubach ÖAMTC i ARBÖ . Pojazdy z zagranicy muszą posiadać z tyłu oznaczenie kraju, z którego pochodzą.

Poza paliwem, które znajduje się w baku samochodu, na teren Austrii można wwieźć bez dodatkowych opłat kolejne 10 l paliwa w kanistrze. Podróżujący, których miejsce zamieszkania znajduje się poza Unią Europejską mogą do celów prywatnych użytkować swoje auto bez dodatkowych opłat i formalności przez okres 6 miesięcy na obszarze UE. Po zakończeniu okresu użytkowania samochód osobowy musi w niezmienionym stanie opuścić UE.

Ograniczenia prędkości

Maksymalne prędkości (jeśli znaki drogowe nie wskazują inaczej):

Samochody osobowe i motocykle:

poza obszarem zabudowanym: 100 km/h

na autostradach: 130 km/h

w obszarze zabudowanym, oznaczonym tablicami: 50 km/h



Samochody kempingowe do 3.500 kg:

obszar zabudowany 50 km/h

obszar zabudowany 50 km/h poza obszarem zabudowanym 100 km/h

poza obszarem zabudowanym 100 km/h autostrady 130 km/h





Samochody osobowe z lekkimi przyczepami (do 750 kg), pojazd ciągnący maks. do 3,5 t masy całkowitej:

obszar zabudowany 50 km/h

autostrady i poza obszarem zabudowanym: 100 km/h





Samochody osobowe z przyczepami powyżej do 750 kg (pojazd ciągnący i przyczepa maks. do 3,5 t masy całkowitej):

obszar zabudowany 50 km/h

poza obszarem zabudowanym 80 km/h

poza obszarem zabudowanym 80 km/h autostrady 100 km/h





Autokary:

obszar zabudowany 50 km/h

obszar zabudowany 50 km/h poza obszarem zabudowanym 80 km/h

poza obszarem zabudowanym 80 km/h autostrady 100 km/h (między godz. 22.00 a 5.00 na określonych autostradach tylko 90 km/h)





Obowiązkowe tworzenie przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych (tzw. korytarz ratunkowy)

Od 1 stycznia 2012 obowiązuje w Austrii na autostradach i drogach ekspresowych nakaz zrobienia, w przypadku utworzenia się korka, przejazdu dla samochodów uprzywilejowanych. Tzw. korytarz ratunkowy umożliwia szybki dojazd służb ratunkowych do miejsca wypadku.

Obowiązkowa kamizelka ostrzegawcza

Na austriackich drogach, poza terenem zabudowanym, istnieje obowiązek posiadania kamizelki ostrzegawczej. Oznacza to, że kierowcy muszą wozić ze sobą odblaskową kamizelkę ostrzegawczą, a w razie wypadku lub awarii muszą ją założyć, wychodząc na jezdnię. Jest to więc „podwójny” obowiązek, którego nie przestrzeganie może zostać podwójnie ukarane. Podczas kontroli drogowej można się spodziewać wezwania do okazania kamizelki ostrzegawczej.

Dzieci w samochodzie

Dzieci do 14. roku życia, o wzroście poniżej 150 cm mogą być przewożone tylko w specjalnych fotelikach dla dzieci. W samochodach osobowych i kombi (również w tzw. minibusach), można przewozić najwyżej jedno dziecko na jednym miejscu do siedzenia. Dziecko musi być zabezpieczone stosownie do swojego wieku i wzrostu.

Alkohol za kierownicą

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców w Austrii wynosi 0,5 promila. Po przekroczeniu tej granicy nakładane są kary pieniężne, a w określonych warunkach możliwe jest nawet odebranie prawa jazdy.

Obowiązek zapinania pasów

Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest w Austrii obowiązkowe.

Korzystanie z telefonu w samochodzie

Podczas jazdy, wykonując telefon, kierowca musi korzystać z urządzenia głośnomówiącego. Urządzenie to musi być zamontowane w taki sposób, aby możliwa była jego obsługa jedną ręką, tak by druga ręka pozostawała przez cały czas na kierownicy.

Przepisy dotyczące motocyklistów

W Austrii obowiązkowe jest noszenie kasków ochronnych podczas jazdy pojazdami jednośladowymi. Kierowcy motocykli są zobowiązani do włączenia podczas jazdy, także w ciągu dnia, świateł mijania. Dla motocykli obowiązują winiety.

Paliwo

W Austrii na wszystkich stacjach benzynowych oferowana jest zwykła benzyna bezołowiowa 91-oktanowa, Euro-Super (benzyna bezołowiowa 95-oktanowa) oraz Super Plus (benzyna bezołowiowa 98-oktanowa). Sprzedaż benzyny zawierającej ołów jest w Austrii zakazana, a dla pojazdów bez katalizatorów można nabyć specjalny dodatek (Additiv), który miesza się z benzyną.

Wypadek drogowy, stłuczka

W razie wypadku z udziałem osób poszkodowanych istnieje obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wypadku na policję; natomiast w przypadku szkód rzeczowych, obowiązek taki istnieje, gdy nie można ustalić wzajemnej tożsamości uczestników zdarzenia. Automobilkluby ÖAMTC i ARBÖ utrzymują całodobową pomoc drogową, z której może skorzystać każdy kierowca (kierowcy niebędący członkami – za opłatą).

Numery alarmowe (bez numeru kierunkowego) Europejski numer alarmowy 112 Straż pożarna 122 Policja 133 Pogotowie ratunkowe 144 Pogotowie lekarskie 141 Pogotowie górskie 140 Pomoc drogowa ÖAMTC 120 Pomoc drogowa ARBÖ 123





Informacja o sytuacji na drogach

Informacje o sytuacji na drogach w całej Austrii, oraz o głównych połączeniach z sąsiednimi krajami, ogłaszane są co pół godziny przez stację radiową Ö3 . W przypadku zaistnienia poważnego niebezpieczeństwa, np. w postaci samochodów jadących pod prąd na autostradzie, następuje natychmiastowe wyemitowanie komunikatu – również we wszystkich pozostałych programach radiowych ORF.

Przez całą dobę można zgłaszać informacje o stanie dróg pod darmowy (na terenie całej Austrii) numer telefoniczny: 0800 600 601. Pod numerem serwisowym 0900 600 600, za opłatą, można wysłuchać przez telefon aktualne meldunki o sytuacji na drogach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w internecie na stronie oe3.ORF.at.

