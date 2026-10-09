Acredia Versicherung AG
企業概要
オーストリアの代表的な信用保険会社であるACREDIAは、市場シェア55％、保険負債総額は299億ユーロに上り、オーストリア国内外の債権を保証しています。ACREDIAは保険契約者のためにリスクを念頭に置き、お取引先が支払不能に陥った場合には保険金をお支払いいたします。
オーストリアの代表的な信用保険会社であるACREDIAは、市場シェア55％、保険負債総額は299億ユーロに上り、オーストリア国内外の債権を保証しています。ACREDIAは保険契約者のためにリスクを念頭に置き、お取引先が支払不能に陥った場合には保険金をお支払いいたします。
ACREDIAグループの売上高は約8,910万ユーロに達し、ACREDIAの株式の大半を親会社であるEuler Hermes AG（ドイツ・ハンブルク）とオーストリア管理銀行（OeKB、ウィーン）が保有しています。
ACREDIAはオーストリアの認証を受けたリーディングカンパニーとして、エクセレンスプラットフォーム “Leitbetriebe Austria ...
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1030 Wien
オ－ストリア
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8010 Graz
オ－ストリア
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Promenade 23
4020 Linz
オ－ストリア
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Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
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