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Admonter Holzindustrie AG

企業概要
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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AGは、高品質な天然木製品のメーカーとして世界的に活躍しており、従業員数は約280名、2021年の売上高は約6900万ユーロです。 ...

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
オ－ストリア
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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