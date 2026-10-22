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AME International GmbH

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AMEは、医療機器やデジタルヘルスソリューション、さらに三次医療の「ターンキーホスピタル」に至るまで、画期的な医療インフラを構築しています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

AME International GmbH
Hietzinger Hauptstraße 46
1130 Wien
オ－ストリア
+4315035979
+431503597920
office@ame.eu
http://www.ame.eu/
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