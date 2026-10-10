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Andritz AG

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グローバルに事業を展開するテクノロジー企業のANDRITZは豊富なラインナップを擁し、さまざまな業界に画期的な機器、設備、システムやサービスを提供しています。

業種

コンタクト

コンタクト

現地子会社

ANDRITZ K.K.
Harumi Triton Square Office Tower Y29F, 1-8-11 Harumi, Chuo-ku
104-6129 Tokyo
日本
+81335369700
+81335369750
ANDRITZ-Japan@andritz.com
http://www.andritz.com/locations/pp-andritz-kk-tokyo-japan.h
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本社

Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
オ－ストリア
+4331669020
+4380569004
https://www.andritz.com/
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