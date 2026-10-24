日本語
Seitennavigation
Inhalt

BILDWERK MEDIA OG

企業概要
ロゴ

ウィーンの中心部にあるBILDWERKは、ビジュアルアート、インタラクションデザインと最先端のテクノロジーを融合させ、スマートなマルチメディアエクスペリエンスを創造する学際的なスタジオです。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

BILDWERK MEDIA OG
Neubaugasse 31/11
1070 Wien
オ－ストリア
web@bildwerk.tv
http://www.bildwerk.tv
vCard