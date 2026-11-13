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Christof Industries Global GmbH

企業概要
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1970年台初めに家族経営企業としてスタートしたChristof Industriesは、「360°サービスをワンストップで提供する持続可能なシステムソリューション」を事業の中核に据えています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Christof Industries Global GmbH
Plabutscherstraße 115
8051 Graz
オ－ストリア
+43502080
office@christof.com
http://www.christof.com
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