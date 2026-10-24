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FRIES Kunststofftechnik GmbH

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Friesはさまざまな革新的な製品の開発・製造を手がけ、グローバルに提供しています

業種

コンタクト

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本社

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19
6832 Sulz
オ－ストリア
+4355224935
+4355224935209
info@fries.at
http://www.fries-kt.com
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