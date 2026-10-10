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Getzner Werkstoffe GmbH

企業概要
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Getzner Werkstoffeは、鉄道の上部構造の防振・弾性分野のリーディングサプライヤーです。

業種

コンタクト

コンタクト

現地子会社

Nihon Getzner K.K.
PMO Nihonbashi Odenmacho, 7F 6-8 Nihonbashi Odenmacho Chuo-ku
103-0011 Tokyo
日本
+8136842-7072
+81368427062
info.tokyo@getzner.com
http://www.getzner.com
vCard

本社

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
オ－ストリア
+4355522010
+43555220191722
info.buers@getzner.com
http://www.getzner.com
vCard