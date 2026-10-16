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Greisinger GmbH

企業概要
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Greisingerは、最先端の技術を取り入れ、オーストリアを代表する食肉加工品メーカーの1つに数えられています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Greisinger GmbH
Klamer Straße 10
4323 Münzbach
オ－ストリア
+43726446000
export@greisinger.com
http://www.greisinger.com
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