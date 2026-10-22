日本語
Seitennavigation
Inhalt

Head Sport GmbH

企業概要
ロゴ

HEADは、あらゆるレベルのアスリートに向けて、高品質かつ高性能なスポーツ用品およびスポーツアパレルを提供する世界有数のブランドです。現在、5つの事業分野を展開しています。

募集中：パートナー

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
オ－ストリア
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
vCard
企業情報

企業情報

1950年の創業以来、HEADは革新的なデザインと高い技術力を追求し、スポーツへの情熱とともに歩んできました。HEADは、以下の国際的なブランドポートフォリオを展開しています。
• HEAD（ウィンタースポーツ、ラケットスポーツ、スイミング用品）
• PENN（テニスボール、ラケットボール）
• TYROLIA（スキービンディング）
• MARES/SSI/rEvo（ダイビング器材およびトレーニングプログラム）
• LiveAboard（ダイビングツアー）
• ZOGGS（スイミング用品）
• INDIGO（スキー・スノーボード用品）
• AQUALUNG（ダイビング・シュノーケリング用品）

製品イメージ
© Head Sport GmbH
シンボルイメージ
© Head Sport GmbH
ビジネス・チャンス

ビジネス・チャンス

HEAD スキー / ブーツ / ビンディング – レンタルおよび販売向けの高性能モデル

HEADは、世界各地に広がる流通ネットワークを通じて、HEAD製品を安定的かつスムーズに提供しています。販売店やスキーレンタルの現場では、きめ細かなサポート体制が高く評価されています。

また、レンタル用途に配慮した製品と、販売向けの高品質なラインアップを両立している点もHEADの特長です。世界最大級のスキーレンタル事業者を含む多くの現場でHEADが採用されており、長年にわたる国際的なレンタルパートナーとの協働を通じて培われた経験と専門性が、その信頼を支えています。

シンボルイメージ
© Head Sport GmbH