© Head Sport GmbH

HEAD スキー / ブーツ / ビンディング – レンタルおよび販売向けの高性能モデル

HEADは、世界各地に広がる流通ネットワークを通じて、HEAD製品を安定的かつスムーズに提供しています。販売店やスキーレンタルの現場では、きめ細かなサポート体制が高く評価されています。

また、レンタル用途に配慮した製品と、販売向けの高品質なラインアップを両立している点もHEADの特長です。世界最大級のスキーレンタル事業者を含む多くの現場でHEADが採用されており、長年にわたる国際的なレンタルパートナーとの協働を通じて培われた経験と専門性が、その信頼を支えています。