Head Sport GmbH
企業概要
コンタクト
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本社
Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
オ－ストリア
6921 Kennelbach
オ－ストリア
企業情報
1950年の創業以来、HEADは革新的なデザインと高い技術力を追求し、スポーツへの情熱とともに歩んできました。HEADは、以下の国際的なブランドポートフォリオを展開しています。
企業情報
1950年の創業以来、HEADは革新的なデザインと高い技術力を追求し、スポーツへの情熱とともに歩んできました。HEADは、以下の国際的なブランドポートフォリオを展開しています。
• HEAD（ウィンタースポーツ、ラケットスポーツ、スイミング用品）
• PENN（テニスボール、ラケットボール）
• TYROLIA（スキービンディング）
• MARES/SSI/rEvo（ダイビング器材およびトレーニングプログラム）
• LiveAboard（ダイビングツアー）
• ZOGGS（スイミング用品）
• INDIGO（スキー・スノーボード用品）
• AQUALUNG（ダイビング・シュノーケリング用品）
ビジネス・チャンス
ビジネス・チャンス
HEAD スキー / ブーツ / ビンディング – レンタルおよび販売向けの高性能モデル
HEADは、世界各地に広がる流通ネットワークを通じて、HEAD製品を安定的かつスムーズに提供しています。販売店やスキーレンタルの現場では、きめ細かなサポート体制が高く評価されています。
また、レンタル用途に配慮した製品と、販売向けの高品質なラインアップを両立している点もHEADの特長です。世界最大級のスキーレンタル事業者を含む多くの現場でHEADが採用されており、長年にわたる国際的なレンタルパートナーとの協働を通じて培われた経験と専門性が、その信頼を支えています。