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INTERMAPS®は、観光/ツーリズム業界向けのソフトウェアやアプリの開発を主に手がけるメディア・デジタルカンパニーです。

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本社

intermaps Software gmbH
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1050 Wien
オ－ストリア
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