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ISOVOLTA AG

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ISOVOLTAグループは、電気絶縁材料、工業用積層板および複合材料の国際的な大手メーカーとしてグローバルに事業を展開しています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

ISOVOLTA AG
IZ NÖ-Süd, Straße 3
2351 Wiener Neudorf
オ－ストリア
+43595950
+43595959050
http://www.isovolta.com
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