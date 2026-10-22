日本語
Seitennavigation
Inhalt

JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

企業概要
ロゴ

JOANNEUM RESEARCHは、経済・産業向けの幅広い分野のソリューションやテクノロジーを開発し、世界最高水準の研究を行っています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社