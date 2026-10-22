JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
企業概要
JOANNEUM RESEARCHは、経済・産業向けの幅広い分野のソリューションやテクノロジーを開発し、世界最高水準の研究を行っています。
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本社
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Leonhardstraße 59
8010 Graz
オ－ストリア
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Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
オ－ストリア
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Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
オ－ストリア
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Steyrergasse 17
8010 Graz
オ－ストリア
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Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
オ－ストリア
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Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
オ－ストリア
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