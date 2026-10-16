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KLINGER Fluid Control GmbH

企業概要
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ファミリー企業のKLINGER Fluid Controlは、最高の品質、確かな信頼性を誇る技術、分野の豊富なノウハウと革新力を有した、世界をリードする産業用バルブメーカーです。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

KLINGER Fluid Control GmbH
Am Kanal 8-10
2352 Gumpoldskirchen
オ－ストリア
+4322526000
+432252600100
office@klinger.kfc.at
https://www.klinger.kfc.at
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