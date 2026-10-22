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Komptech GmbH

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生分解性廃棄物や混合廃棄物のパートナー
Komptech は、機械的・生物学的廃棄物のリサイクルと木質バイオマスの処理を専門に手がけるテクノロジー＆コンピテンスパートナーです。

業種

コンタクト

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本社

Komptech GmbH
Kühau 37
8130 Frohnleiten
オ－ストリア
+4331265050
info@komptech.com
http://www.komptech.com
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